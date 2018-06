Grande mostra della pittrice Monia Romanelli all’Hotel Colle della Trinità

Grande mostra della pittrice Monia Romanelli presso l’Hotel Colle della Trinità. Una esposizione che rende conto di un complesso percorso artistico: dagli scorci naturalistici all’essenzialità dei suoi “Mosaici dell’anima”, come sottolinea Roberto Volpi, già dirigente del Liceo Artistico “Bernardino di Betto”.

La molteplicità degli elementi effigiati nelle tele va di pari passo col processo di scomposizione della figura, con esiti cromatici e pittorici di notevole impatto emotivo e di composita lettura. Insomma: un superamento della forma che non scade in vuoto astrattismo, ma che mantiene i connotati di una ricerca dagli esiti magici e seducenti.

Mosaici nei quali si intercettano musica e poesia. Intervento di Sandro Allegrini, il nostro Inviato Cittadino, che segue fin dagli esordi questa splendida artigiana della gioia. Accompagnano le tele degli splendidi foulard in seta che ripropongono gli stessi motivi e le tonalità cromatiche che cantano nei quadri.

Il saluto dello scrittore Massimiliano Tortoioli esalta la qualità della pittura e della persona, non senza far cenno all’associazione “L’Abbraccio” da lui presieduta: una compagine che ha poco più di un anno di vita e che si ripropone di affiancare esperienze meritevoli con spirito filantropico e aperto alla cultura. Grande soddisfazione espressa dalla direttrice del resort BlueBay, Rosmery Ortega, che ha accolto i convenuti con squisita ospitalità. Ricordando che questo tipo di evento rientra nelle numerose iniziative di cultura e socialità, attivate in quella struttura.