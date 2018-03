Pronta l'inaugurazione della mostra personale di Pietro Crocchioni: tutti i dettagli

Sarà inaugurata il prossimo 30 marzo la mostra personale di pittura di Pietro Crocchioni alla ex Chiesa S.M.Misericordia di via Oberdan a Perugia, che resterà aperta fino al 16 aprile. Crocchioni espone per l’occasione un'antologica carica di significati artistici della sua produzione in 50 anni d'arte. Nato pittore e diventato reporter fotografico, durante la sua vita, ha alternato foto ad estemporanee di pittura e mostre, collezionando riconoscimenti di pubblico e di critica.

All'inaugurazione, alle ore 17 preso la sede della mostra, interverranno Andrea Baffoni e Mimmo Coletti che “racconteranno “ l'artista e il suo mondo. Verrà presentato anche un libro monografico sulla sue attività dal'68 ad oggi.

La mostra resterà visitabile dal 30 marzo al 16 aprile con orario 10-13 e 16-20.