A Palazzo Cesaroni la straordinaria mostra di Paolo Ficola “Sorvolando l’Umbria dei Borghi”...

In corso a Palazzo Cesaroni, Sala degli Scacchi, la straordinaria mostra di Paolo Ficola “Sorvolando l’Umbria dei Borghi”. Perché la Sagra si trasformi in Festa. Le capacità tecniche e il talento artistico di questo formidabile narratore del territorio umbro che è Ficola non hanno bisogno di accreditamento: tale è la forza e l’unicità del suo racconto per immagini.

Circostanza, peraltro, unanimemente asserita all’inaugurazione da Donatella Porzi, presidente del Consiglio regionale, con Andrea Romizi, sindaco di Perugia, Michele Toniaccini, primo cittadino di Deruta, Andrea Braconi, neo assessore alle politiche sociali della giunta Betti di Corciano, Marcello Nasini, sindaco di Torgiano. Per l’UNPLI, erano presenti il presidente Francesco Fiorelli e il presidente del Comitato delle Pro Loco del perugino Antonio Pucci. Gli interventi sono stati coordinati dall’Inviato Cittadino di questo giornale.

Il senso dell’iniziativa è evidentemente quello di promuovere i Borghi dell’Umbria, mediante immagini che ne stimolino la conoscenza e ne esaltino l’apprezzamento. Attraverso il lavoro di un artista i cui talenti eccedono il semplice ambito della fotografia. “Ma soprattutto – ha sostenuto Antonio Pucci – avvertendo l’esigenza di promuovere luoghi e beni culturali poco conosciuti, incustoditi e spesso abbandonati”.

La finalità condivisa dai presidenti delle numerose pro loco e dai sindaci è anche quella di inserire all’interno delle manifestazioni dei contenuti culturali di carattere identitario (artistico, linguistico, antropologico) utili a qualificare gli eventi e portandoli oltre il limite angusto della semplice gastronomia.

Ho personalmente scritto sulla brochure dell’evento: “Se è vero che le cose grandi ci fanno sentire piccoli e possono addirittura disorientarci, queste foto, grandi per dimensione e per valore, ci fanno sentire piccoli nel modo giusto: con legittimo orgoglio e spirito di appartenenza”. Una mostra da vedere. Peccato per chi la perde.