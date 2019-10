Mostra mercato dello zafferano di Cascia, tutti i dettagli a breve annunciati in conferenza stampa

La città di santa Rita si prepara ad accogliere espositori e visitatori per la 19esima ‘Mostra mercato dello zafferanno di Cascia’, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre. Organizzata con il contributo e il patrocinio, tra gli altri, di Gal Valle umbra e Sibillini, la mostra si dislocherà tra le vie del paese e lascerà spazio a convegni, cooking show, degustazioni, mostre e laboratori creativi. Ci sarà anche la possibilità di visitare gratuitamente i campi di zafferanno, su prenotazione.

I dettagli del programma saranno svelati in una conferenza stampa, venerdì 25 ottobre alle 10.30, nella sala Pagliacci del palazzo della Provincia, in piazza Italia a Perugia. Parteciperanno, per il Comune di Cascia, il sindaco Mario De Carolis e l’assessore al turismo e grandi eventi, Piero Reali. Accanto a loro, Fernanda Cecchini, assessore alle politiche agricole della Regione Umbria, Claudio Giampiccolo, presidente dell’Associazione dello zafferano di Cascia - zafferano purissimo dell’Umbria’, e Monica Ruzza, responsabile marketing e comunicazione del pastificio Strampelli di Amatrice.