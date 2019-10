Mostra mercato dello Zafferano di Cascia, il 31 ottobre l'inaugurazione

La città di santa Rita si prepara a una nuova edizione della Mostra mercato dello Zafferano di Cascia, la diciannovesima, che aprirà i battenti giovedì 31 ottobre per proseguire fino a domenica 3 novembre. Il taglio del nastro, alla presenza delle autorità, è previsto alle 18 in piazza Garibaldi. La mostra, quest’anno con la novità di ospitare anche espositori di artigianato e antiquariato, coinvolgerà anche piazzale san Francesco, i giardini Mario Magrelli e largo Elemosina. Al parcheggio di porta Orientale, poi, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre ci saranno esibizioni acrobatiche automobilistiche del club ‘Sbiellati off the road’, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. Il protagonista assoluto, comunque, sarà lo zafferano: nel corso dei quattro giorni saranno tante le occasioni per entrare in contatto con l’oro rosso, tra degustazioni, street food, show cooking, laboratori e convegni tematici. Non mancherà la musica itinerante tra gli stand e un ‘matrimonio culinario’ tra lo zafferano di Cascia e la pasta di Amatrice, ai giardini Mario Magrelli venerdì primo novembre: in diretta su Radio radio tv (canale 213) sarà presentata la ricetta ‘L’eco di sapori antichi’, un’originale primo piatto creato appositamente, a base di zafferano purissimo di Cascia e pasta del pastificio amatriciano ‘Strampelli’, per celebrare l’unione delle due città accomunate da un destino comune, a causa del terremoto del 2016, ma vicine e solidali l’una con l’altra.