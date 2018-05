Arriva la seconda edizione di "Spoleto in Fiore": date e programma

Stante il grande successo di pubblico e la soddisfazione degli espositori nella prima edizione, ritorna, come manifestazione di ampia qualità, la seconda edizione di “Spoleto in Fiore” organizzata dalla Pro Loco di Spoleto “A. Busetti” con il patrocinio del Comune di Spoleto, della Regione dell'Umbria e dell'Unpli Umbria.

L’evento si svolgerà nel centro storico della città da Venerdì 1 a Domenica 3 giugno 2018 ed interesserà Piazza Pianciani, Corso Mazzini, Largo Ferrer, Piazza della Libertà, Via Brignone e Piazza Fontana.

"Lo scorso anno è stato un inizio, e quest'anno si è potuto organizzare un importante evento. Tantissimi saranno gli espositori di fiori e ci saranno molte sorprese. Abbiamo ricevuto molte richieste di partecipazione, ma purtroppo, ad alcuni espositori abbiamo dovuto dire di no, anche per le misure di sicurezza che bisogna osservare. Saranno tre giorni di festa, anche per i bambini, con giochi organizzati appositamente per loro e degustazioni di fiori...ma non sveliamo troppo" ci comunica la Presidente della Pro Loco di Spoleto, organizzatore dell'evento.

Per coinvolgere anche la sfera commerciale cittadina, viene indetto il concorso " Vetrine in Fiore", al quale potranno iscriversi, gratuitamente, tutti gli esercizi commerciali. Una apposita giuria determinerà il vincitore. Cambierà il manifesto che quest’anno sarà realizzato in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Leoncillo Leonardi di Spoleto. "Un fiore è breve, ma la gioia che dona in un minuto è una di quelle cose che non hanno un inizio e una fine" (Paul Claudel). Questa frase racchiude tutto lo spirito di “Spoleto in Fiore”, che nei primi tre giorni di giugno regalerà a tutti grandi emozioni riuscendo a fondere, con il profumo ed il colore dei fiori, lo spirito dell’arte e la bellezza dei tanti siti storici spoletini.