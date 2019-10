Mostra Mercato del Tartufo Bianco e della Patata, Pietralunga è la capitale nazionale della specialità il 12 e 13 ottobre

Forse non tutti sanno che l'Umbria, da sola ,crea il 50 per cento del fatturato nazionale del comparto tartufi. La città di Pietralunga fa la sua parte in questa statistica. Con i suoi 400 cavatori e 120 addetti alla trasformazione del prodotto, il comune umbro ha infatti il numero di addetti al settore più alto in rapporto al numero degli abitanti. In occasione della 32esima Mostra mercato del Tartufo bianco e della Patata, in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre, verrà presentata una grande statua in ferro battuto dedicata, appunto, alla figura del tartufaro.

In questa due giorni, il centro storico di Pietralunga verrà invaso da settanta espositori di prodotti enogastronomici di qualità e artigianato locale; tra le novità l’evento nell’evento ‘Uniti per una giusta causa’ durante il quale, domenica 13 ottobre, venti chef stellati e non, cucineranno per le vie del borgo i loro piatti gourmet, il cui ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza.

Il programma completo della manifestazione è stato presentato mercoledì 9 ottobre a Perugia dal sindaco di Pietralunga Mirko Ceci, dal titolare della Giuliano tartufi Giuliano Martinelli e dallo chef Simone Ciccotti, presidente di Solidart. Sono intervenuti anche Giuliano Boccanera, vicepresidente dell’Associazione nazionale Città del tartufo, e Luciano Bacchetta, presidente della Provincia di Perugia.

La mostra mercato, che verrà inaugurata alle 11, prevede, per il pomeriggio di sabato, dimostrazioni cinofile, sfilate di abiti per bimbi, aperitivi e dj in piazza la sera. Domenica, invece, si aprirà con una gara di ricerca del tartufo (alle 8), proseguirà con la gara podistica Tartufissima (alle 9.45) e un laboratorio per bambini (dalle 15 alle 17), e si chiuderà con il concerto dei Los Locos e Gianni Drudi in piazza Fiorucci (alle 18).