Corciano, Quasar: arriva "libro village", la mostra mercato dedicata a case editrici e autori con un'ospite speciale

Che sia una lettura sotto l’ombrellone o su un comodo divano casalingo i libri sono senz’altro tra i migliori compagni dell’estate. E ce ne saranno davvero tanti in occasione del Libro Village, la prima edizione della mostra mercato del Quasar Village in scena da venerdì 29 a domenica 1 luglio al centro commerciale di Corciano, uno spazio vendita e promozione dedicato ad autori e case editrici, realizzato in collaborazione con Bertoni Editore.

Sarà una tre giorni in cui i visitatori potranno conoscere novità e offerte dell’editoria alla diretta presenza di autori e case editrici locali. Largo, dunque, a presentazioni, novità editoriali e laboratori gratuiti per bambini. Special guest di questa prima edizione, sarà Mario Zamma, artista della compagnia Il bagaglino e autore della Bertoni Editore, che presenterà il suo nuovo libro di poesie ‘Malincomico’ sabato 30 giugno alle 18.30. L’incontro con Zamma sarà anticipato da una serie di presentazioni a cura di case editrici locali, quali Futura Edizioni, Francesco Tozzuolo Editore, Morlacchi Editore e Paoline, che si terranno a partire dalle 17 in un appuntamento moderato da Bruno Mohorovich. Domenica 1 luglio ospiti le ‘penne locali’ a Libro Village, per una tavola rotonda dinamica e coinvolgente a partire dalle 17.30, moderata da Jean Luc Bertoni, il quale presenterà diversi autori umbri: Marco Ambrosi, Annalisa Baldinelli, Lorenzo Brecchia, Domenico Carpagnano, Anthony Caruana (con intervento musicale), Elisabetta Chiabolotti, Lamberto Fornari, Carla Imparato, Amneris Marcucci, Stefania Palomba, Viviana Picchiarelli, Paolo Rosetti, Catiuscia Rubeca e Agnese Scappini.

Durante questo villaggio-festival i visitatori potranno anche ascoltare audiolibri messi a disposizione da Euronics. Ai bambini, infine, sono dedicate diverse iniziative in collaborazione con il JokaVillage: ‘La magica notte di Edo’, sabato 30 dalle 17 alle 19 a cura di Storie a colori - Libreria per bambini e ragazzi, che prevede letture animate con l’opera di Giorgia Fischietti edita da Kion editrice; ‘Favole animate!’, in programma domenica 1 luglio dalle 17 alle 18, con letture animate gratuite a cura del Bibliobus; ‘Lamp il Lampione’, sempre domenica, dalle 18 alle 19, con un laboratorio sull’arte del riciclo a cura dell’associazione socioculturale ‘L’abbraccio’.