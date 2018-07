Un interessante esposizione su materiale riciclato nella hall dell'ospedale Santa Maria Misericordia di Perugia. I dettagli

Interessante esposizione di pittura su materiale riciclato in atto in questo momento presso la Hall dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L'artista è Maria Cappello infermiera che per passione dipinge ed è lieta di presentare la sua mostra Riciclart, un progetto per cui ha lavorato molti mesi.

Maria Cappello ha raccolto vari tipi di materiale all'interno dell'ospedale, recuperato tra i materiali di scarto e d'imballaggio che quotidianamente vengono utilizzati nei vari reparti come cartone, polistirolo, plastica, compensato, per trasformarli in opere pittoriche.

La mostra rimarrà allestita in maniera permanente lungo il corridoio del Reparto dove l'artista stessa lavora, nel reparto di cardiologia. E' convinzione di Maria Cappello e dei suoi colleghi che il colore possa aiutare nel processo di guarigione e possa aiutare ad alleggerire pensieri troppo gravosi da sopportare.