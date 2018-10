Il Personaggio - L'artista gualdese Chiara Demegni esporrà all'Art Salzburg Contemporary: selezionate le sue opere

Ci sarà anche l'artista gualdese Chiara Demegni, con le sue opere, all'importantissima mostra austriaca Art Salzburg Contemporary & Antiques Internationa che andrà in scena il 19 e 21 ottobre prossimo. Un appuntamento di arte moderna e antica che richiama collezionisti da tutto il mondo in cerca di opere da inserire nel proprio patrimonio artistico o da rivendere agli appassionati. La gualdese Chiara Demegni è stata selezionata ed è entrata di diritto nella top 10 degli artisti "invitati" e quindi da far conoscere al grande pubblico; insieme a lei altri due italiani, e poi artisti americani, tedeschi, russi, uscraini e inglesi. Presente all'Art di Salzburg anche la curatrice di mostre ed eventi culturali Adelinda Allegretti, gualdese d'adozione, esperta in arte moderna.

Le opere che Chiarà esporrà ai critici, ai Vip e ai grandi collezionisti (per loro una giornata speciale: è prevista l'apertura anticipata al 18 ottobre) sono dei piatti in ceramica rivisti in chiave rigorosamente moderna. La pittura di Chiara è un vortice di colori che avvolge il piatto fino ad arrivare al centro dando così l'idea di un movimento di simboli, colori contrastanti; un'opera, se la si guarda attentamento, che riempi il piatto come fosse cibo e allo stesso tempo sembra ispirarsi alla decorazioni delle portate dei grandi chef.

Il messaggio di Chiara è quello di un'arte moderna che sfama gli occhi e l'anima di chi osserva, di chi ha il coraggio di decifrare quei simboli, quei vortici senza cadere nella fretta, nel figurativo reale. Nei piatti "piani", di ottime dimensioni, invece l'artista gualdese sembra immettere anche un elemento in più, nel suo progetto, nel suo messaggio: dei paesaggi leggermente abbozzati, stilizzati, immaginati da grande distanza e quindi sfumati, non definiti. Oasi da raggiungere.