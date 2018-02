A Castiglione del Lago tutto pronto per l'inaugurazione della mostra dedicata alla Colombia

Dalla sinergia tra il comune di Castiglione del Lago e l’Ambasciata della Colombia in Italia nasce la mostra dedicata a questa terra latinoamericana, nel delicato momento storico che sta vivendo. Sarà inaugurata al Palazzo della Corgna sabato 24 febbraio, alle ore 11.30, la mostra “Castiglione del Lago e la Colombia”, in due sezioni espositive: “I volti di Gabo. Gabriel García Márquez” e “Maria Isabel de Lince. Painter of light”.

All’inaugurazione interverranno Sergio Batino sindaco di Castiglione del Lago, Carla Tarditi ministro consigliere incaricata per le questioni culturali dell'Ambasciata di Colombia, Gianni Lusena console di Colombia, Fernanda Cecchini assessore alla Cultura della Regione dell’Umbria, Claudia Stella Rodriguez Puentes dell’Associazione Speaking Books. Sarà presente l’artista Maria Isabel de Lince.

La mostra è un omaggio alla Colombia. Restituisce l’immagine di una terra capace di speranza e con voglia di futuro. Una nazione che ha dimostrato al mondo che cambiare è possibile. Protagonisti sono due personaggi colombiani, Gabriel García Márquez scrittore premio Nobel alla letteratura e Maria Isabel de Lincepittrice straordinaria, che diventano, così, ambasciatori della cultura e del territorio della loro terra d’origine.

Nella sezione “I volti di Gabo. Gabriel García Márquez” sono esposte settantacinque caricature realizzate da artisti di fama internazionale. La personale di Maria Isabel de Lince presenta la sua originale arte pittorica.

L’evento espositivo è promosso dal comune di Castiglione del Lago e dall’Ambasciata della Colombia in Italia; è organizzato da Cooperativa Lagodarte e Sistema Museo, con il partner Aurora Group e in collaborazione con l’Associazione Speaking Books.

La mostra sarà visitabile fino al 25 marzo.