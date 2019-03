Arte contemoporanea, inaugurata la mostra "trovarsi. ritrovarsi. proteggersi" di Benedetta Galli e Alessandra Baldoni

Due linguaggi visivi diversi ma complementari al tempo stesso. Benedetta Galli e Alessandra Baldoni si incontrano in una doppia personale nella galleria ADD-art di Spoleto con la mostra Trovarsi. Ritrovarsi. Proteggersi, a cura di Maria Grazia Camerota, Federica Lazzarini, Patrizia Renzetti, Denise Ticozzi, allieve del corso in “Curatore di mostre” presso l’Accademia degli Eventi, con i tutor Alessia Vergari, Claudia Bottini e Lorenzo Fiorucci.



Lo scrigno materico protegge l'immagine, proiettando una nuova visione, l'una per astrarre, l'altra per ricordare. Tra elementi assonanti e dissonanti tra loro, le due artiste lavorano sulla memoria e l'introspezione al fine di generare le tante sfaccettature dell'animo umano.



Le due artiste vi condurranno in un percorso interiore attraverso la memoria e la protezione di essa. I loro lavori raccontano la loro esperienza di vita, iscritta e protetta nei loro corpi. Se Benedetta Galli esplicita il senso di protezione custodendo il suo corpo all’interno di gocce di colla, Alessandra Baldoni invita a entrare nel corpo e nelle emozioni delle persone fotografate. In entrambi i casi, il corpo si fa materia, diventa terreno d’indagine fertile per la scoperta e riscoperta di sé stessi.



Una sfera siliconica per la Galli, un piccolo forziere in metallo per la Baldoni, sembrano fungere infatti da protezione per un’immagine che talvolta si allontana, talvolta proietta una nuova visione di sé e a volte ancora si struttura meticolosamente, come pronta ad aprire il suo scenico e favolistico varco al personale e all’altrui racconto.





Alessandra Baldoni - Benedetta Galli

Trovarsi. Ritrovarsi. Proteggersi

a cura di Maria Grazia Camerota, Federica Lazzarini, Patrizia Renzetti, Denise Ticozzi

10 marzo 2019 ore 17:00

10 marzo - 5 aprile 2019

L’esposizione è visitabile su appuntamento

ADD-art galleria via Palazzo dei Duchi 6, Spoleto

Per info: tel. +39 334 5380780 | info@add-art.it

