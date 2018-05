Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra fotografica "Elevata Perusia" di Armando Flores Rodas ospitata dal ristorante "I Mattarelli", in via XX settembre, 92. L'inaugurazione ci sarà domenica 13 maggio alle ore 17.00 con la presenza dell'artista Armando Flores Rodas che ci parlerà delle sue opere.

Le fotografie di Armando illustrano Perugia in una prospettiva inusuale ed inedita, con colori veri, senza elaborazioni. Foto che ritraggono la realtà senza stravolgerla, foto che emanano una vera emozione per i colori.

La mostra sarà comunque visibile fino al 20 giugno 2018 presso il ristorante "I Mattarelli".