Mostra del Tartufo Bianco a Città di Castello, 40 candeline e tante sfiziosità a base del "re tartufo"

Dall’1 al 3 novembre Città di Castello vivrà tartufi record, showcooking e spettacoli con la Mostra del Tartufo Bianco, alla sua 40ma edizione. Per festeggiare le quaranta candeline verrà presentato un super cibo, il Trifola finger food, con la trifola dell’Alto Tevere, il Parmigiano reggiano e la Patata deco di Pietralunga. La Mostra del tartufo di Città di Castello per tre giorni propone ristoranti, showcooking, percorsi sensoriali ed enogastronomici a base di questa eccellenza italiana, oltre all’esperienza diretta di poter cavare il tartufo e conoscere il vero mondo dei tartufai altotiberini.

L'occasione è perfetta anche per conoscere Città di Castello, il Rinascimento nell’Umbria medievale, dove Raffaello convive con la contemporaneità dei tre musei di Alberto Burri.

Il programma della Mostra è stato presentato in Provincia a Perugia alla presenza del presidente Luciano Bacchetta, che è anche sindaco di Città di Castello, del presidente della Comunità Montana Alta Umbria Mauro Severini, dell’assessore comunale al turismo e commercio Riccardo Carletti, dell’assessore provinciale Erika Borghesi, del consigliere del Comune di Pietralunga Maria Grazia Bartocci, dello chef Andrea Cesari che ha realizzato il Trifola Finger food, di Giuliano Martinelli di Giuliani Tartufi, in rappresentanza delle aziende del territorio, e di Eugenio Guarducci, patron di Eurochocolate che nel primo fine settimana ha ospitato il Trifola finger food per il suo primo esordio davanti a un pubblico vero.

Il programma

Tanti gli appuntamenti della Mostra a partire dal mercato in piazza Matteotti, con Tartufi Jimmy, Giuliano Tartufi, Penna Tartufi, Il Tartufaro, Mirko Tartufi e Tartufi Martinelli, che proporranno il meglio del tartufo locale e dei prodotti a base di tartufo. In piazza Gabriotti le eccellenze italiane, in largo Gildoni lo showcooking Parola di chef, dove si avvicenderanno chef, degustazioni, lo Slow food con i suoi presìdi, il Comune di San Prospero, partner istituzionale della collaborazione con il Parmigiano reggiano, l’istituto ‘Patrizi-Baldelli-Cavallotti’ con un’avvincente gara tra i ragazzi delle scuole medie per aggiudicarsi il trofeo del primo Junior chef challenge. Grazie al maestro Fabio Battistelli, che ne è curatore, tornerà la seconda edizione di Sulle note del tartufo bianco, con musica e intrattenimento tra cui la presenza di Dario Vergassola nella giornata conclusiva. Sotto il loggiato Gildoni produttori locali a chilometro zero, l’associazione Pro-Bio Umbria, il ristorante Saperi e Sapori dell’istituto Cavallotti-Patrizi Baldelli, la cucina narrativa di Samuele Tognaccioli, i percorsi dello studioso Lorenzo Tanzi e le campagne di informazione della ASL Umbria 1 sui funghi. In piazza Fanti il ristorante della Mostra a cura della società rionale Madonna del latte e della società rionale Riosecco, Il salone del vino nell’atrio del palazzo comunale, a cura di Ais, che quest’anno propone anche il concorso per il Vin santo locale. In corso Cavour il Salone dell’olio a cura della Confraternita dell’olio dell’Alta Valle del Tevere. Confermata anche la card Musei che, nei giorni del tartufo, permette l’ingresso agevolato a tutte le strutture museali cittadine.