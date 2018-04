Mostra d'arte "Sinfonie di colore. Paesaggi in musica di Domenico Monteforte"

La Galleria Imago di Perugia ospita la mostra “Sinfonie di colore. Paesaggi in musica di Domenico Monteforte”, presso la sua sede al centro di Perugia (corso cavour 19), da sabato 21 Aprile alle ore 18 fino a domenica 6 Maggio.

Domenico Monteforte, originario del lucchese (Pietrasanta), propone a Perugia una selezione di fascinosi paesaggi ispirati alla campagna toscana. Una terra, la sua, che evoca profondi moti dell'animo, senza indugio trascritti dal pennello per conquistare gli spettatori, talora delicatamente accompagnati fra le flessuose spighe di grano, altre volte vorticosamente travolti da turbini di fiori coloratissimi.

La sua poetica ha destato l’interesse di critici del calibro di Vittorio Sgarbi, Domenico Montalto e Rossana Bassaglia: si distingue per un segno che parla sinesteticamente a tutti i sensi di chi lo fruisce. Difronte alle sue opere oltre che nutrire lo sguardo di tanta rigogliosa natura, possiamo percepire al tatto le potenti pennellate, assaporare il gusto intenso delle tonalità di ogni stelo, nonché tendere l'orecchio e farci cullare dalla frusciante verzura.

Assai significativa la scelta di questo arista di offrire omaggio al genio immortale di Puccini, scegliendo talvolta gli spartiti di opere da lui composte quale prezioso sfondo di quelle che a pieno titolo chiamiamo "sinfonie di colore".