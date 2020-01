Perugia, mostra dell'avicoltura: il pollo più piccolo del mondo e quello che canta più a lungo

C’è il pollo più piccolo del mondo, di razza Serama e origine indocinese, i cui esemplari arrivano a pesare massimo 200 grammi, oppure il gallo che detiene il record di canto, fino a 30 secondi consecutivi, di razza Denizli Horuz, anch’essa di origine asiatica. In rappresentanza dell’Italia, poi, 40 esemplari per un totale di circa 170 variopinti pennuti da tutto il mondo: questi e altri animali alla quinta Mostra sociale di avicoltura, organizzata a Colombella di Perugia dall’Associazione umbra avicoltori, in collaborazione con l’agri garden ‘Pollice verde’, della cooperativa Molini Popolari Riuniti (Mpr), e in scena fino a domenica 26 gennaio. La struttura, che fa parte di una catena di dieci negozi presenti in tutta l’Umbria, ha rinnovato i propri locali e ha deciso di festeggiare insieme agli avicoltori e ai cittadini questa nuova veste. Nei quattrocento metri quadrati dell’agri garden, spazio a prodotti per l’agricoltura, l’orto, il giardinaggio e gli animali.

“L’idea – ha spiegato Elena Ciampelli, paesaggista della Mpr – era quella di avvicinare e sensibilizzare tutta la popolazione, in particolare i giovani, all’utilizzo di piante e alla cura di animali in ambienti domestici. Vogliamo lanciare un messaggio ‘green’. Tutti possono realizzare splendidi giardini a casa propria con piante autoctone e farvi crescere gli animali”.

Nella giornata di sabato 25 gennaio spazio anche al sociale, con la consegna degli attestati a tre dei ragazzi che hanno partecipato al progetto di alternanza scuola-lavoro GiovaAgri, per l’inclusione lavorativa nelle imprese agricole riservata a giovani diversamente abili, finanziato dal Psr per l’Umbria 2014-2020, che vede tra i soggetti coinvolti anche la Mpr. A consegnare gli attestati, infatti, è stato Paolo Minelli, direttore dell’area amministrativa e panificazione della Mpr. Presente, inoltre, Stefano Casagrande, responsabile agri garden della Mpr. I ragazzi, entusiasti, hanno contribuito ad allestire la mostra e daranno una mano anche per lo smontaggio delle gabbie dove sono custoditi gli avicoli. L’ingresso alla mostra è libero, dalle 9.30 alle 19. Al suo interno è possibile vedere anche oche, anatre e conigli. I bambini possono assistere alla nascita dei pulcini e osservare le tante uova colorate prodotte dalle diverse razze di avicoli.

E per chi ama scattare fotografie c’è anche un concorso in collaborazione con gli amministratori della pagina Facebook ‘Umbria-una foto al giorno’. In palio teneri pulcini. Per partecipare basterà ‘postare’ sulla pagina una foto scattata nel corso della mostra, a proprio gusto. Le più belle saranno proclamate nei giorni successivi e gli autori potranno ritirare i premi direttamente al Pollice verde di Colombella.