“L'impalpabile Armonia dell'essere” interpretato dalla donna, questo il senso della mostra d’arte di Carla Pistola. È in atto a Jesinart, nelle sale museali di Palazzo Bisaccioni della Fondazione Cassa di Risparmo di Jesi. Resterà aperta fino al 6 ottobre

Una pittrice della quale ci siamo già occupati nel corso dell’evento spellano a Villa Fidelia.

Carla prosegue il suo discorso alla ricerca dell’armoniosa bellezza, coniugata con l’interiore rettitudine femminile e la saggezza. Temi forse negletti dal tempo di Cornelia, madre dei Gracchi. Forse asincroni coi tempi in cui viviamo. Ma da lei profondamente avvertiti in tutta la loro urgenza.

La figura femminile di Carla Pistola presenta mille sfaccettature: è spensierata, divertente e divertita, nostalgica e fragile, estroversa, ma anche chiusa nei suoi pensieri. Ma è soprattutto una donna che non rinuncia alla propria autonomia, impegnata nello sviluppo del percorso esistenziale.

La figura proposta da Carla è donna, mamma, figlia e bambina. Cerca il mondo perfetto dove la bellezza e le emozioni, come i sentimenti, possano vivere liberi e gioiosi, alla ricerca inesausta di appagamento di legittime aspirazioni.

Insomma: un invito a vivere con gioioso orgoglio la propria condizione, malgrado le difficoltà e il montaliano “male di vivere”.

L’interpretazione di questa mostra è anche legata al testo che Claudia, gemella di Carla, ha ritenuto di proporre, in rapporto sinergico col tema della donna.

Proponiamo un passaggio de “L’impalpabile armonia dell’Essere”: “Guardami. Chiudi gli occhi. Respira… mi vedi? Guardami! Sono qui… Sono donna…. Con le sue fragilità, paure, incertezze. Sono donna… Con la sua forza, mi metto a nudo per riemergere Per scrollarmi le etichette, i preconcetti, i facili commenti. Mi metto a nudo… Sono fragile ma è un istante, la mia corazza è pronta la indosso… e lotto… lotto per il mio destino, mai facile, mai scontato, mai regalato… ogni progresso è conquistato e…. orgogliosa mi vanto: Sono donna, Semplicemente Donna”.

Della partita anche il validissimo fotografo Marcello Bedoni.

Qui alcune significative immagini.