Mostra Agricola Artigianale del Trasimeno: fruttuosa riflessione con il convegno sul cambiamento climatico

Si è parlato di cambiamenti climatici, innalzamento delle temperature, precipitazioni anomale. Temi quantomai attuali che hanno implicazioni sulla vita quotidiana di tutti. Sono stati tra gli argomenti del convegno svoltosi a Pozzuolo, nell'ambito della 46esima Mostra agricola artigianale del Trasimeno. Al convegno sono iintervenuti esperti del settore, e tra gli argomenti dibattuti, d esempio, quello delle precipitazioni fuori stagione e molto concentrate che si stanno verificando negli ultimi tempi, per un territorio come quello umbro che produce molte nicchie agricole, fenomeno che mette molto in difficoltà i produttori.

All’incontro, tra i presenti, anche il presidente di Bcc Umbria Palmiro Giovagnola, a conferma della partnership tra l’istituto di credito e Maat che ormai da molti anni va avanti e che ha consentito nel tempo di accompagnare importanti iniziative e riflessioni per sostenere l’economia del territorio lacustre.

Agricoltura e ambiente sono un binomio indissolubile per queste zone, ora però c’è da fare i conti con i cambiamenti climatici e la necessità di riconvertire il modello di produzione. Lo ha sostenuto anche Fernanda Cecchini, assessore all’agricoltura e all’ambiente della Regione Umbria.