A Morrarte gli affreschi del Signorelli dialogano con le macchine di specchi di Anna Belardinelli

Morrarte, alla sua ventesima edizione, incontra Anna Belardinelli, versatile artista perugina nella mostra “Riflessi”. Anna si è cimentata con pittura, scultura, incisione. Ma è anche scrittrice con all’attivo una produzione originale, secondo una linea personalissima: fa parlare le opere d’arte, i personaggi in esse effigiati, ma anche le pietre dell’Arco Etrusco o un pigmento di un quadro di Burri.

Anna Belardinelli ha realizzato libri per bambini e studi di carattere iconografico. È stata attrice della Fonte Maggiore e seguace del filosofo nonviolento Aldo Capitini. Insomma: un personaggio poliedrico e dai molteplici talenti. Assente da tempo dalla scena pubblica, si è fatta convincere a partecipare a Morrarte, in una mostra strepitosa dentro l’Oratorio di San Crescentino (foto), con una proposta semplicemente geniale. Anna presenta 8 scatole di specchi, macchine inusuali con oggetti comuni e frammenti caleidoscopici di immagini riflesse.

La location della mostra contiene affreschi del Signorelli, fatti restaurare su interessamento di Alberto Burri. L’effetto dell’insieme è tale per cui frammenti degli affreschi si riflettono nelle scatole e si mescolano al loro contenuto. Inoltre, il visitatore stesso si riflette nelle opere in uno straordinario dialogo che lega epoche, personaggi, manufatti d’arte in un colloquio ininterrotto e imprevedibile.

Un modo per far incontrare epoche e culture in una dimensione avvolgente e coinvolgente. Tanti specchi che riflettono e ci inducono a riflettere. L’inaugurazione (venerdì 19 alle 17) offre anche un concerto lirico col soprano Sabrina Morena e il pianista Maurizio Poesini.