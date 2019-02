VISTI PER VOI - Parsons dance manda in visibilio gli spettatori al Morlacchi

Abbiamo ammirato la valentia del gruppo coreutico Parson Dance, di cui già parlammo su queste colonne nel 2018. L’impressione positiva viene ampiamente confermata dallo spettacolo di San Valentino. Il che spiega l’ampio riscontro internazionale, accompagnato a queste specialissime esibizioni che il teatro Morlacchi ospita ritualmente.

Parsons Dance rappresenta degnamente la forza di una danza dirompente, acrobatica e comunicativa al tempo stesso. Un lavoro che trasforma la forza in leggerezza. È una danza semplice e complessa che arriva facilmente al pubblico. Basti citare due momenti di grande impatto, come la danza dei cerchi o quella delle mani.

Le musiche spaziano da Rossini e Mozart al jazz di Phil Woods e Miles Davis; dal leggendario musicista brasiliano Milton Nascimento a Robert Fripp, chitarrista e fondatore dello storico gruppo rock inglese King Crimson; dalla popolare musica della Dave Matthews Band alle celeberrime hit degli Earth, Wind & Fire. Parson dichiara di scegliere i danzatori per le loro competenze tecniche, ma anche per la forza espressiva e il sex appeal. Se ne è avuto un esempio al Morlacchi, dove gli spettatori hanno ammirato la capacità comunicativa e seduttiva degli otto coreuti. La Parson Dance si è esibita in 400 città, nei cinque continenti, in teatri, rassegne e festival che l’hanno accreditata in tutto il mondo. E Perugia è lieta di confermarla per due serate col teatro sold out.