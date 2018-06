Arriva la quarta edizione di "Moon in June" all'Isola Maggiore del Lago Trasimeno. Tutto il programma dettagliato

La prestigiosa direzione artistica di Vinicio Capossela nel 2015 che ha dato il via a tutto, l’omaggio a Robert Wyatt nel 2016 per arrivare poi al ricordo di Luigi Tenco da parte di Morgan lo scorso anno. Anche nel 2018, la quarta edizione del festival ‘Moon in June’, in programma all’Isola Maggiore del Lago Trasimeno il 22, 23 e 24 giugno 2018, porterà ancora musica di qualità, e non solo, in scena al tramonto. Ancora nella splendida cornice del lago umbro, la manifestazione - a cura dell’Associazione Moon in June con il sostegno di Regione Umbria e Comune di Tuoro - propone tre giorni “unici ed irripetibili” per animare ancora una volta il suggestivo ed unico scenario dell’Isola situata nel cuore del Trasimeno.

Il tramonto lacustre quest’anno sarà accompagnato, tra gli altri eventi, da Le Luci della Centrale Elettrica, progetto artistico/musicale di Vasco Brondi che per l’occasione propone l’originale spettacolo studiato appositamente per l’isola dal titolo “Terra spirituale e tecnologica”. E poi ancora, la voce più interessante del panorama musicale italiano, il cantante, compositore e performer John De Leoaffiancato dal suo trio, e il cantautore e musicista svedese Jens Lekman. Spazio anche a musicisti umbri tra cui Matteo Schifanoia e, come anteprima al Campo del Sole a Tuoro, la band Lstcat oltre che alle realtà locali della scuola di musica Doremilla (special guest Ginevra Di Marco) e del Dipartimento di elettronica del Conservatorio di Perugia.

Martedì 5 giugno si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, nel salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia (sede della Regione Umbria) con gli interventi di Virgilio Ambroglini, presidente della Fondazione ‘SergioPerLaMusica’ che aveva iniziato quattro anni fa il percorso dell’evento all’Isola Maggiore proseguendo il lavoro di Sergio Piazzoli, Patrizia Marcagnani, presidente dell’associazione Moon in june, e Renzo Silvestri, assessore del Comune di Tuoro. Ambroglini, per l’occasione, ha annunciato che la Fondazione dedicata a Piazzoli è in fase di scioglimento “dopo aver raggiunto molti dei suoi obiettivi, tra cui il progetto di Moon in june all’Isola Maggiore ora portato avanti dall’associazione omonima, il rilancio di Rockin’Umbria grazie ad un’altra associazione che se ne occupa, l’avvio di un dibattito sugli spazi per la cultura con al centro il percorso sul Turreno a Perugia e l’attenzione ai giovani con progetti anche insieme ad alcune scuole di musica”. “Noi manteniamo le promesse e lo avevamo annunciato infatti che la Fondazione si sarebbe sciolta una volta raggiunti i suoi obiettivi” ha detto Ambroglini per poi aggiungere: “Moon in june poi è un esempio di come si possono curare le ferite dell’anima, modo di operare che ha da sempre ispirato la Fondazione”. Finito un percorso però, ha poi annunciato Ambroglini, se ne avvia un altro: “Ora proseguiremo con una associazione di Amici di Sergio a portare avanti le battaglie culturali”. A presentare il programma del festival è stata poi Patrizia Marcagnani, sottolineando che per il concerto di Vasco Brondi le prevendite stanno andando a gonfie vele e verso il tutto esaurito (1.300 i posti a disposizione).

Anteprima a Tuoro: Moon in june quest’anno prende il via con una anteprima a Tuoro, al Campo del Sole, venerdì 22 giugno a partire dalle ore 18,45: “Fields conduction” è il titolo del concerto che sarà realizzato da una piccola orchestra che darà vita ad oggetti elettronici riciclati e reinventati. In collaborazione con il Dipartimento di elettronica del Conservatorio di Perugia. Alle ore 19,45 il gruppo Lstcat suonerà brani di Ginevra Di Marco, con lei ospite, accompagnati anche da Francesco Magnelli. La band nasce come progetto solista di stampo post-techno da parte di Gabriele Berioli, si forma a metà 2015 con l’entrata del batterista Andrea Ubaldini, della bassista/violinista Erika Bastianelli (Viper), del tastierista Paolo Coscia (Matta Clast) e della cantante Beatrice Gjergji (KKOS, Otherside). Il live è organizzato in collaborazione con la Scuola di musica Doremilla. Ingresso gratuito.

Sabato 23 giugno: Sabato 23 giugno sarà la volta del progetto più atteso: un concerto unico al tramonto di una delle realtà musicali più importanti in Italia. Vasco Brondi / Le luci della Centrale Elettrica, ha annunciato una serie di appuntamenti live, molto particolari e fuori dal circuito tradizionale dei tour estivi tra questi proporrà dalle ore 19,45 la serata “Terra spirituale e tecnologica”, spettacolo per "Canzoni e letture sull'altro ieri e su dopo domani". “Sia da musicista che da spettatore – spiega Brondi – amo quando i concerti sono in posti speciali ed era un po' l'idea di questi concerti estivi, non solo ascoltare musica ma fare un'esperienza, muoversi. Uscire dalle solite rotte e raggiungere posti come quest'isola in mezzo al Trasimeno, dove tutti raggiungeremo il palco in barca e suoneremo al tramonto. Inizialmente doveva essere un concerto acustico ma in queste settimane di prove e laboratorio ho pensato di coinvolgere anche i musicisti con cui sto lavorando in questo periodo. Con me quindi ci saranno Rodrigo D'Erasmo degli Afterhours al violino elettrico, Daniela Savoldi al violoncello, Daniel Plentz dei Selton alle percussioni, Andrea Faccioli alle chitarre e Gabriele Lazzarotti al basso”.

Domenica 24 giugno: domenica 24 giugno sarà il giorno di John De Leo e Jens Lekman. Ad aprire il pomeriggio musicale sarà alle ore 18 il quartetto del cantautore perugino Matteo Schifanoia. Quando la letteratura cantautorale assume toni goliardici e inaspettatamente “assurdi” ecco che nasce il cantassurdautore. Così viene definito Schifanoia le cui canzoni si muovono tra il pop, la canzone d’autore ed il teatro canzone, in una sintesi di diversi generi musicali che veste perfettamente i suoi testi ironici, a tratti poetici, a tratti assurdi, che ci raccontano i nostri tempi. Il suo album ‘Lo Scapolo’, il suo ultimo singolo ‘Crisi Rock’ ed i suoi concerti hanno fatto parlare di lui e delle sue “grandi provocazioni”. Sarà un concerto riadattato per ‘Moon in June’ in parte legato, inevitabilmente, al ricordo di Sergio Piazzoli. Insieme a lui sul palco Alberto Argirò alla batteria, Matteo Manescalchi alla chitarra elettrica, Lucio Esposito al basso elettrico e contrabbasso, Giulia Zeetti ai cori.

Alle 19 toccherà a John De Leo. Il progetto in duo con il chitarrista Fabrizio Tarroni è uno dei primi connubi musicali del cantante (voce, live looping sampler, Karaoke giocattolo, laringofono). Capace d’interpretare la sua Gibson semi-acustica anche come una vera e propria percussione, Tarroni fonde questa tecnica originale con le idee e la voce eclettica di De Leo. Al collaudato duo si aggiunge un altro collaboratore storico di John: Franco Naddei (in arte Francobeat) che campiona e manipola i suoni in tempo reale aggiungendo alla matrice acustica un sound complessivo più elettronico.

Alle 20 inizierà l’esibizione di Jens Lekman, classe 1981 e considerato un vero e proprio talento della nuova canzone pop d’autore.

Il festival Moon in June è l’originale rassegna musicale, giunta al suo quarto anno, organizzata dall’Associazione Moon in June e con il sostegno di Regione Umbria e Comune di Tuoro. In passato hanno suonato per Moon in June con “eventi unici ed irripetibili”, tra gli altri, anche Vinicio Capossela, Gary Lucas, Cristina Donà, Brunori Sas, Giovanni Guidi, Bugge Wesseltoft, Morgan.

PROGRAMMA 22-23-24 giugno

Venerdì 22 giugno - Anteprima Tuoro

• ore 18,45 - Campo del Sole

Fields conduction

Conduction per timbri di scarto - una piccola orchestra dà vita ad oggetti elettronici riciclati e reinventati; in collaborazione con il Dipartimento di elettronica del Conservatorio di Perugia

• ore 19,45 - Campo del Sole

LSTCAT: gli allievi della scuola di musica DOREMILA special guest Ginevra Di Marco

Ingresso gratuito

Sabato 23 giugno - Isola Maggiore

• ore 18 - Giardino Letterario

Carolina Balucani

“Lettura di alcuni scritti di Cesare Pavese e di altri contemporanei”

• ore 19,45 - Lingua del Cigno

Le Luci della Centrale Elettrica

Concerto unico al tramonto in versione acustica di uno dei gruppi più importanti in Italia.

Biglietti: http://bit.ly/luci-centrale-el ettrica

Domenica 24 giugno - Isola Maggiore

• ore 16 - chiesa Isola Maggiore

in ricordo di Sauro Scarpocchi, lettura dal libro: Vento di Scirocco

voce di Fabio Massimo Amoroso, chitarre di Mirco e Ruggero Bonucci

Lingua del Cigno

• ore 17,45 “Lo scapolo” con Matteo Schifanoia

• ore 19 John De Leo trio

• ore 20 Jens Lekman

Biglietti: http://bit.ly/john-de-leo-jens -lekman Prevendite biglietti online su www.ticketitalia.com