Moon in June rilancia, edizione speciale: le date e gli ospiti

Dopo l’annuncio del rinvio ora Moon in june, in versione “special edition”, può annunciare le date, la nuova location e i primi nomi. L’edizione 2020, la sesta del festival, a causa della pandemia e con l'impossibilità di attuare con le dovute misure i viaggi con i traghetti e il distanziamento sociale nella piccola Isola Maggiore, si svolgerà il 21-22-23 agosto al Campo del Sole di Tuoro sul Trasimeno.

Queste quindi le nuove date e la nuova location scelte (si sarebbe dovuta svolgere proprio in questi giorni, dal 19 al 21 giugno, nella consueta cornice dell’isola al centro del Trasimeno) a seguito dell’annullamento a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Il nuovo spazio scelto è altrettanto suggestivo, con l’isola che si potrà comunque ammirare anche se a distanza, visto che il Campo del Sole è situato proprio accanto all’imbarco per i traghetti.

Il 23 agosto per il gran finale ci sarà la coppia Paolo Fresu e Ramberto Ciammarughi: progetto esclusivo e in data unica per Moon in June visto che sarà in omaggio a Sergio Piazzoli. Il programma completo della tre giorni sarà poi annunciato prossimamente.