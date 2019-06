Moon in june 2019, gli orari dei traghetti per i concerti di Carmen Consoli e Bowland

In occasione dei due concerti in programma sabato 22 giugno (Bowland + Maria Antonietta) e domenica 23 giugno (Carmen Consoli) per il festival Moon in june questi sono gli orari, anche aggiuntivi grazie a Busitalia, dei traghetti per raggiungere l’Isola Maggiore.

L'organizzazione di Moon in june "consiglia al pubblico inoltre, vista l’alta affluenza prevista, di arrivare non all’ultimo momento ma di utilizzare le corse a partire dal primo pomeriggio, soprattutto per chi deve ritirare i biglietti alla cassa".

Orari dei traghetti:

sabato 22 giugno

partenze da Tuoro: h.14,40 / 16,10 /17,40 /19,30

ritorno per Tuoro: h. 22,20 / 23 / 23,40



domenica 23 giugno

partenze da Tuoro: h 13/ 13,40/ 14,20/ 15/ 14,40 / h.16,20 /17,40 /18,20 / 19,20

ritorno per Tuoro: h. 22,20/ 23 / 23,40/ 00,20