Montone: torna Vicoli Food, la suggestiva passeggiata enogastronomica alla scoperta dei piatti della tradizione

Montone, perdersi passeggiando tra i vicoli per ritrovarsi a cena. Domenica 16 settembre il borgo altotiberino apre i suoi caratteristici vicoli per accogliere i visitatori in una gustosa passeggiata enogastronomica. Dalle 19 in piazza Fortebraccio si inaugura la 2^ edizione di Vicoli Food, una prelibata cena itinerante lungo le vie del centro storico alla scoperta dei piatti della tradizione del territorio, un modo per socializzare attraverso un percorso a tema in 6 gustose tappe tra Cafè, Osterie e Taverne. La passeggiata gastronomica, promossa dall'associazione di promozione sociale Trust Us, con il patrocinio del Comune di Montone, sarà l’occasione per raccogliere fondi che andranno a finanziare la prossima Festa del Bosco.

Dopo il successo della prima edizione, prosegue la vincente iniziativa di fundraising pensata per coinvolgere i visitatori in un'esperienza originale. A fare da sfondo alla manifestazione, il bellissimo centro storico del comune umbro, tra i Borghi più Belli d'Italia, con le sua vedute, i suoi vicoli e le sua incantevoli piazze nelle quali è previsto anche un ricco programma di eventi tra musica e intrattenimento.