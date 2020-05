A Montone torna il Mercato dei Sapori tutte le domeniche fino a settembre

Nel rispetto di tutte le norme e con l'obiettivo di far ripartire l'economia locale, prenedrà il via nuovamente tutte le domeniche, dal 31 maggio al 6 settembre, a Montone il “Mercato dei sapori”. Protagonisti in piazza Fortebraccio, dalle 9.30 alle 12.30, saranno i prodotti agroalimentari tipici e tradizionali del territorio.

Come riferisce l’assessore al turismo Roberta Rosini "Iniziamo con un appuntamento per sostenere i produttori locali dopo la chiusura dei mercati e, allo stesso tempo, utile per riscoprire il piacere di fare la spesa all’aria aperta. Nella fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiamo già avuto dei segnali positivi, molte sono state le persone che hanno scelto di scoprire le bellezze del nostro territorio utilizzando la bicicletta, un mezzo che permette di muoversi in sicurezza, mantenendo le distanze. Stiamo tornando piano piano alla normalità".