Tre serate con birre artigianali e street food, tutto il programma

Degustazioni, street food e musica. Tutto questo è in arrivo, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio, alla Rocca di Braccio, in occasione del Fuori di (B)Rocca, il 1° Festival dedicato alle birre artigianali a Montone.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Circolo Uisp S. Angelo, ospiterà birrifici artigianali e street food selezionati, con prodotti tipici provenienti da molte regioni italiane.

I mastri birrai nei loro stand, oltre a spiegare le proprie ricette, consiglieranno ai visitatori come abbinare al meglio le tantissime varietà di birre artigianali proposte con il cibo scelto per l'occasione. Insieme ai prodotti tipici locali, non mancherà il gusto dei sapori del sud, con prelibati arancini siciliani, cannoli al pistacchio di Bronte e il pani câ meusa. Nella lista anche specialità salate delle Marche dove spiccano arrosticini, fritto misto di pesce e verdure di ogni genere, insieme ai prelibati cremini e panzerotti alla nutella rigorosamente fritti. Il Borgo potrà vantare la presenza anche del migliore food truck 2019, incoronato dalla città di Torino per i suoi deliziosi hamburger. Nel ricco menù, poi, ci sarà la pizza romana, alta o bassa, soffice o croccante, farcita a piacimento in primis con la mortadella o mortazza, prosciutto crudo, porchetta, burro e alici o vegan con la cicoria o i broccoletti.

Le tre serate all’aperto saranno accompagnate da musica live, a partire dalle ore 21.30. Si comincia con la band marchigiana “Io e i gomma gommas”, un mix di velocità, melodia, rock 'n'roll e, soprattutto, fun. Si prosegue sabato con il gruppo “The Nowheremen” e il dj set Emanuele Bettucci. Domenica 26 spazio al sound ricercato della band “88 Folli”, una fusione di sonorità folk e attività cantautorale, il tutto mescolato con elettronica a livello ritmico e non solo.