Montone, "magia di un borgo" e notte di Capodanno in musica

Pe tutte le festività natalizie la cittadina di Montone offre un cartellone di eventi e momenti da non perdere. La notte di Capodanno, in particolare, sarà festeggiata con l'attesa della mezzanotte in piazza Fortebraccio, al rimo della musica della Ellemono Band. Accesso libero.

Il 1 Gennaio 2020 l'anno nuovo sarà accolto invece con l'imperdibile Concerto di Capodanno, che si svolgerà alle ore 18 nella Chiesa di San Francesco. Ad allietare i presenti saranno "I Concertisti" diretti dal maestro G Contadini.