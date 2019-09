Spoleto d'Estate, a Monteluco appuntamento con la Bat Night

Inserita nel cartellone di Spoleto d’Estate 2019, continua, dopo il successo delle scorse edizioni, l’esperienza della Bat Night a Monteluco, una giornata, in programma venerdì 6 settembre, che si tiene in tutta Europa e che a Spoleto si è tenuta per la prima volta nel 2011. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Monteluco e dal Comune di Spoleto in collaborazione con lo Studio Naturalistico Hyla, è stata realizzata per conoscere più da vicino gli unici mammiferi capaci di volare.

Si comincia alle 18 con il ritrovo dei partecipanti ai prati di Monteluco. Diverse le attività che cominciano subito in contemporanea e che si prolungano fino alle 20: la costruzione di bat box, piccolo rifugio per i pipistrelli, un laboratorio per bambini con pipistrelli giocattolo, escursione al Bosco Sacro alla scoperta dei tesori Natura 2000, visita alla mostra sui chirotteri e verifica dei piopistrelli nella bat box.

Dalle 20 alle 21 cena a menu fisso (euro 18.00). Dopo i saluti dell'Assessore all'Ambiente, Maria Rita Zengoni, l’escursione notturna, per applicare le tecniche di monitoraggio e riconoscimento illustrate nel pomeriggio, con l’ascolto degli ultrasuoni emessi dai pipistrelli con il bat-detector, la cattura e il rilascio di pipistrelli con mist-net, l’identificazione delle singole specie contattate e la descrizione della loro biologia e delle loro abitudini.

Per informazioni e prenotazioni Studio Naturalistico Hyla Emi Petruzzi 3492254072 e Ufficio Ambiente del Comune di Spoleto Federica Andreini 3351646004