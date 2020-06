"Montefalco nel bicchiere", torna l'estate DOC all'insegna delle eccellenze del territorio

Con l’obiettivo di approfondire le denominazioni e il legame tra territorio e produzioni vitivinicole d’eccellenza., torna per la prossima estate “Montefalco nel bicchiere”, promossa dal Consorzio Tutela Vini di Montefalco. L'iniziativa è dedicata a turisti, operatori e appassionati che faranno tappa nel comune umbro a partire dal'11 luglio e fino al prossimo 31 ottobre con una novità: l’introduzione del Trebbiano Spoletino tra i vini bianchi.

Ogni sabato, alle ore 17.00, per la durata di un’ora, presso la sede del Consorzio in Piazza del Comune a Montefalco, sarà possibile partecipare ad una degustazione guidata da un esperto sommelier di quattro vini prodotti nel territorio di Montefalco e Spoleto: un vino bianco - tra Montefalco Bianco DOC, Spoleto DOC Trebbiano Spoletino, Montefalco Grechetto DOC – un Montefalco Rosso DOC, e il Montefalco Sagrantino DOCG sia nella versione secca che passita.

Naturalmente l’iniziativa si terrà in piena sicurezza in riferimento alle norme ancora vigenti relative all’emergenza Covid-19: la partecipazione sarà a numero chiuso per un massimo di cinque persone.

Per info e prenotazioni: tel. 0742/379590 oppure inviare una mail a info@consorziomontefalco.it.

Il contest sui social

Dal 21 giugno e per tutta l’estate fino al 22 Settembre 2020, sui canali social del Consorzio ci sarà il Summer Splash Contest dedicato ai vini di Montefalco e Spoleto dedicato agli appassionati e a tutti coloro che seguono le iniziative del Consorzio. Partecipare è molto semplice: basterà scattare una foto con uno dei vini delle DO Montefalco e Spoleto e, per vincere il premio in palio, raggiungere il maggior numero di like sui canali social facebook ed instagram. Nell’immagine dovrà essere visibile una bottiglia di una delle aziende appartenenti alle denominazioni Montefalco Sagrantino DOCG, Montefalco DOC e Spoleto DOC. La foto va pubblicata su Facebook o su Instagram utilizzando l’hashtag #SummerSplashContest e taggando sia la cantina il cui vino è presente nella foto sia il Consorzio Tutela Vini Montefalco. L’autore della foto che avrà ricevuto più like avrà in omaggio una visita con degustazione per due persone presso una delle cantine del Consorzio Tutela Vini Montefalco e una selezione di vini.