Ritornano gli appuntamenti di Montefalco Musica Doc: concerti di grandi musicisti per la "Strada del Sagrantino"

Ritornano gli appuntamenti di Montefalco Musica Doc, manifestazione organizzata dal Comune di Montefalco sotto la direzione artistica del maestro Michele Rossetti, in collaborazione con l’associazione Strada del Sagrantino e il supporto delle cantine Tenuta Castelbuono – Tenute Lunelli, Scacciadiavoli e Arnaldo Caprai. Dopo un nuovo appuntamento nella sala consiliare del Comune di Montefalco, giovedì 28 giugno, quando alle 18.30 Alessandro Crosta al flauto e Nadia Testa al pianoforte proporranno un concerto all’insegna delle infinite possibilità timbriche dei due strumenti, saranno proprio le cantine a ospitare gli ultimi eventi del cartellone, da venerdì 29 giugno a domenica primo luglio, sempre alle 12. Cosi, i partecipanti, avranno la possibilità di accedere alle cantine, espressione dell’eccellenza vitivinicola nel territorio, godendo di eventi di musica classica di grande livello in location molto suggestive. I concerti sono a ingresso gratuito. A conclusione di ogni appuntamento in musica la cantina che lo ospita organizzerà una degustazione di vini di produzione abbinati a prodotti tipici e una visita guidata della struttura. Il costo di queste attività è di 12 euro ed è consigliata la prenotazione: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.

Tornando al programma, per gli amanti della chitarra, imperdibile il concerto ‘Tra Italia e Spagna’ del 29 giugno, alla Tenuta Castelbuono – Tenuta Lunelli a Bevagna per il quale si esibirà il chitarrista Lapo Vannucci insieme a Luca Torrigiani al pianoforte. Sarà, poi, un concerto particolare e accattivante quello del 30 giugno, alla Cantina Scacciadiavoli di Montefalco, un intero programma di brani che abitualmente si eseguono come ‘bis’, quindi brevi, celebri e virtuosistici, in cui si cimenteranno Roberto Metro ed Elvira Foti al pianoforte.

Chiuderà la manifestazione, domenica primo luglio alla cantina Arnaldo Caprai a Montefalco, il chitarrista Giovanni Seneca con ‘Le percussioni del Mediterraneo’ un viaggio musicale attraverso variopinte sonorità in cui sarà accompagnato da Gabriele Pesaresi al contrabasso e Francesco Savoretti con numerose e affascinanti percussioni.