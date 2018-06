Montefalco: un'estate tra i vigneti con i weekend della Strada del Sagrantino. Degustazioni e visite in cantina

Il Weekend della Strada del Sagrantino mette al centro ancora una volta il vino e le altre eccellenze del territorio. Sabato 23 giugno sarà protagonista la cantina Perticaia, in località Casale di Montefalco, dove ad attendere i winelovers, alle 18, ci sarà una passeggiata tra i vigneti seguita da un aperitivo in cantina con i vini dell’azienda abbinati a sfiziosità locali. Il costo è di 15 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero 0742.379014 o scrivendo a info@perticaia.it. Il terzo appuntamento di Trek&Bike, invece, è per domenica 24 giugno alla cantina Colle Ciocco di Montefalco. Il trek tour, in collaborazione con la guida escursionistica ambientale Cristiano Ceppi di Mtb -Trekking Valle Umbra, prevede un circuito ad anello con partenza alle 9 e arrivo al parcheggio autobus di Montefalco, dopo una passeggiata di sette chilometri della durata di circa 3 ore e mezza.

Il trek tour con guida escursionistica ambientale, unito a visita in cantina e degustazione, ha un costo di 20 euro. Sono consigliati i bastoncini e scarpe da trekking, anche se il percorso è molto facile da effettuare. Inoltre, è bene dotarsi di cappello e zaino con acqua e di un abbigliamento comodo sportivo. Informazioni e prenotazione obbligatoria: www.stradadelsagrantino.it, 0742.378490 e info@stradadelsagrantino.it.

Infine, luglio si aprirà con l’iniziativa in programma alla cantina Le Cimate di Montefalco. Domenica 1, infatti, alle 17, ci sarà una degustazione verticale di Trebbiano spoletino direttamente in vigna, tra i filari di viti. In abbinamento ai vini sono previsti taglieri di salumi locali e formaggi in abbinamento. Il costo è di 15 euro e la prenotazione obbligatoria al numero 348.3852165 o 0742.290136, oppure scrivendo a info@lecimate.it