Monte Castello di Vibio, borgo del Natale: ecco tutte le iniziative

Anche Monte Castello di Vibio quest'anno si trasforma nel ‘Paese del Natale’. Per l’intero mese di dicembre, infatti, e fino al 1° gennaio l’atmosfera natalizia animerà il piccolo borgo.

Gli eventi organizzati dalla Pro Loco, insieme alle varie associazioni del territorio e promossi dall’amministrazione comunale, spazieranno fra tradizione e novità.

Non mancherà il “presepe artistico in movimento”, collocato nella splendida cornice della chiesa di Santa Illuminata, con più di 40 personaggi dotati ognuno di un movimento autonomo. A far sognare i più piccoli ci penserà la “Casa di Babbo Natale”, che rimane nell’antica casa tutta in pietra posta nel centro storico del paese, con Babbo Natale pronto a farsi un selfie insieme ai bambini. Nel programma anche la “Fabbrica dei giocattoli”, il posto dove la creatività dei bambini prenderà forma grazie alla sapienza dell’artigianato e della tradizione storica locale.

L’evento centrale è previsto per domenica 8 dicembre con la Parata Disney Valdichiana.

Tra le novità la presenza del Gruppo itinerante Musicale Concabbanda, lo spettacolo “Inseguendo i nostri sogni”, un galà di danza e teatro in programma domenica 15 dicembre al teatro della Concordia, alle ore 18, e il concerto del gruppo “The Brassies”, previsto per domenica 22 dicembre, dalle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele II.

Ad arricchire l’offerta saranno i numerosi espositori per le vie del paese e le degustazioni tra taverne e suggestive casette in legno di prodotti tipici locali.

Tante le attrazioni per i più piccoli: da non perdere il giorno di Santo Stefano lo spettacolo di animazione per le vie del Paese con Elsa di Frozen (ore 15.30) e a seguire quello di Magia del Mago Magic Andrea (ore 17.30). Domenica 29 dicembre, alle ore 17.30, lo spettacolo luminoso con Trilly e mercoledì 1° gennaio dalle 18 lo spettacolo di giocoleria e fuoco a chiudere le attività.