Storie, pianti, amori e liti: "Moglie e mariti" al Morlacchi con Monica Guerritore

Adattato e diretto da Monica Guerritore che è anche protagonista insieme a Francesca Reggiani, lo spettacolo è tratto dall’acclamato e pluripremiato film di Woody Allen. Tutto accade in una notte tempestosa con i personaggi costretti da tuoni e lampi in una sala da ballo, un luogo della musica e della danza che con il passare della notte si riempie di storie, oggetti e musica, pianti, amori e liti.

Le insofferenze, i tradimenti e i desideri vengono rivelati, mentre (in segreto) ogni personaggio si apre a improvvise confessioni fatte al pubblico per averne comprensione e approvazione. La danza, il vino e la notte liberano le energie… il resto è l’eterno racconto dell’Amore. E nel perdersi in danze, musiche bellissime da Louis Armstrong a Etta James.