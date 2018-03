I nuovi brand della moda: i giovani stilisti emergenti si danno appuntamento a Corciano

Il Quasar Village si veste di ‘autoproduzione’. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 marzo il centro commerciale di Ellera di Corciano ospita la prima edizione di ‘Un/brand - Indipendent wear fest’, (venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20), manifestazione dedicata alle etichette indipendenti d’abbigliamento e all’artigianato autoprodotto.

Come in tutti i villaggi tematici del Quasar saranno le casette in legno, all’esterno della struttura, ad accogliere la mostra mercato in cui troveranno spazio i prodotti d’abbigliamento di brand emergenti creati dai giovani stilisti accanto a prodotti artigianali. Dall’artigianato autoprodotto alla personalizzazione dei capi d’abbigliamento si passerà, all’interno, a un programma di concerti, laboratori e défilé. Sabato 3 (e domenica 4), dalle 16 alle 19, ‘Piccoli stilisti...in cre-azione!!!’, laboratorio gratuito per bambini sulla realizzazione di marionette con vestiti colorati e ritagliati in collaborazione con Joka Village.

Dalle 16 alle 17, ‘Dall’idea alla stampa’, workshop a cura di Sesta base che servirà a spiegare come da un’idea grafica possa nascere un prodotto definito da riprodurre su t-shirt, cover o felpe e come creare una linea personalizzata da distribuire sui canali social. Dalle 17.30 alle 19, c’è ‘Sposa…la moda’, sfilata a cura degli studenti dell’istituto di istruzione superiore ‘Cavour-Marconi-Pascal’ (curata dalle docenti Angela Pacini, Paola Viscuso, Monika Mecarelli, Carmela Nocera, Paola Petrini Rossi e Alice Franchi). Domenica 4, dalle 16 alle 18, musica live e dj set con Chiskee, Meen, Bilowi, Duit, B-Make, Jacopo Vitali, Darn Mc, Daxter, Flusso Sonoro (Misael Korbe Quaciari e Mario Frine), Matteo Baiocco aka Nicke.

Seguirà, alle 18.15, il défilé di moda con capi d’abbigliamento dei brand dei ragazzi che espongono in mostra mercato: Pixmenth, Crime, e Shiver Clothing. I défilé saranno visionati da una giuria interna che ne decreterà i migliori. Ai primi tre classificati andranno in premio articoli, buoni acquisto e produzioni starter kit (ad esempio, creazione di uno store online completo con il brand selezionato, stampa del proprio marchio a prezzo riservato e opportunità di produrlo senza necessità di fare magazzino). Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 335.341121, Facebook: un/brand_mostra mercato etichette indipendenti d’abbigliamento)