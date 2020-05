Mo...sto a casa! L'evento che fa arrivare il vino dal produttore al consumatore

Si scrive #mostoacasa, ma si legge MOSTO A CASA....ed anche MO STO A CASA, come precisano gli organzizatori dell'Afterlife Live Club. Seguendo il filo rosso del distanziamento sociale indispensabile in tempi di emergenza sanitaria, l'evento di degustazione dei vini direttamente in cantina si sposterà sul web, il prossimo 30 Maggio. Ma la degustazione sarà tutt'altro che virtuale...

Infatti, gli organizzatori SPS Audio, CORE Servizi, Passione DiVino, Atomo - Grafica Web & Stampa, Mister Print - Stampa T-shirt Personalizzate hanno pensato di offrire alle tante cantine che hanno aderito all'iniziativa la possibilità di mostrarsi al pubblico via internet con degustazioni guidate, visite virtuali in cantina, giochi a premi, musica dal vivo, dj set, per non far rimpianegere (troppo) quanto avviene di norma nel locale.

Come funziona l'evento

A partire dal 18 maggio è possibile entrare nella piattaforma di e-commerce LABEL ITALIA e acquistare uno o più pacchetti delle cantine aderenti al progetto, scegliendo la modalità di ritiro o consegna a domicilio. Una volta ricevuto il pacco si potrà gustare ina temprima il KIT MERCHANDISING compreso e tutti gli altri omaggi. Basterà poi collegarsi alla diretta Facebook SABATO 30 MAGGIO a partire dalle 18:00 per le degustazioni guidate e tutti gli altri contenuti di intrattenimento, dove si potrà interagire quando si verrà chiamati tramite codice personalizzato e vincere così premi e gadget.



Partecipa, stappa, degusta e soprattutto divertiti

La diretta Facebook durerà quattro ore con brindisi, musica e intrattenimento.



Non mancherà un pensiero anche alla beneficenza sul territorio con un contributo dedicato al Comitato Daniele Chianelli.





LE CANTINE ADERENTI (in aggiornamento continuo)



Azienda Agraria Carini

Cantina Sobrano

Cantina "Chiorri"

Migliosi viticoltori

Pucciarella Azienda Agricola

Pomario Winery

Cantina Goretti

Bocale Vini

Cantina Baldassarri

LumiLuna - Casa Vinicola