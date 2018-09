Assisi Mistery Tour, lo spettacolo a tema giallo itinerante. Ecco come poter partecipare e diventare un detective speciale

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna il 16 settembre alle ore 16.30 “Assisi Mistery Tour”, uno spettacolo a tema giallo, interattivo ed itinerante, promosso da Mistery Tour, La Sarabanda Teatro e i Musei di Assisi CoopCulture. L’esperienza abbina la formula del gioco investigativo alla scoperta di alcuni bellissimi siti storici situati nel centro di Assisi: i partecipanti saranno coinvolti, in qualità di detective, in un caso misterioso e verrà affidato loro il compito di risolverlo, acquisendo indizi e raccogliendo informazioni.

Le indagini saranno guidate dall’Ispettore Silvestrini, ma toccherà al pubblico fare domande, interfacciarsi con i protagonisti della storia per ottenere informazioni e risolvere il caso! Starà quindi al pubblico scoprire chi sta ricattando la fascinosa attrice cinematografica Carla Rubini e perché, incontrando nei luoghi più segreti di Assisi tutti i personaggi coinvolti nel mistero!

Le location dove si svolgeranno le vicende sono i siti legati alla storia romana e medievale della città. In alcuni di questi, grazie alla collaborazione con le guide di CoopCulture, l’esperienza includerà anche una visita guidata, contestualizzata nell’ambito dell’“indagine/spettacolo”.

Scoprirete così Assisi come non l’avete mai vista! In palio una interessante ricompensa…

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria entro il 15 settembre 2018

Per informazioni: info@misterytour.it – 339.6789749 – www.misterytour.it

E’ possibile acquistare i biglietti anticipatamente tramite il sito http://www.misterytour.it/negozio/detective-giorno/speciale-assisi-mistery-tour/ .