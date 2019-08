Miss Spynky, arte e cultura per raccontare la celiachia e l'inclusione

Miss Spynky racconta la celiachia attraverso i colori, l’arte, la musica e la danza.

Miss Spynky nasce dalla mente di Massimiliano Tortoioli, dalla sua voglia di conoscere, esplorare e scrivere, descrivendo situazioni che potrebbero rimanere celate ad uno sguardo poco attento. In questo caso è subentrata la necessità e la voglia di raccontare una malattia, una patologia come la celiachia, con le sue difficoltà per chi ne soffre, dalla difficoltà di trovare i cibi adatti ai problemi di contaminazione nella preparazione dei piatti.

Miss Spynky è una donna, una donna artista, una donna artista celiaca.

Da qui l’idea di un racconto fantastico che affronta le difficoltà di un celiaco quando viaggia, per lavoro o per diletto, nel trovare locali dove poter mangiare in tranquillità. L’idea, quindi, di una guida che parla del territorio, di arte, cultura e malattia. Un progetto inclusivo che favorisca lo spostamento, la conoscenza e l’integrazione con i territori e le persone, consigliando posti e luoghi da visitare colpendo le peculiarità, i colori ed i profumi.

Miss Spynky, oltre ad essere un volume di 105 pagine edito da Youcanprint, è un evento artistico che crea uno spettacolo unico di sensibilizzazione (la vendita del libro va a finanziare il progetto ed eventuali altre iniziative su altri territori).

Il progetto ha il sostegno dell’associazione italiana celiaci.

Nel tempo Massimiliano Tortoioli ha realizzato altre iniziative come “Abbraccia un anziano”, diversi pozzi in Africa con Amref, collaborazioni con Emergency, iniziative su disabilità e autismo, “Piccoli pelosi” per gli animali.

La presentazione di “Miss Spynky un@ vit@ d@ @rtista” è in programma domenica 1 settembre alle ore 17.17 al Grand Hotel Assisi, il programma prevede la sfilata degli abiti dipinti dell’artista Simona Costa (miss tela dipinta 2018), postazioni in giardino con gli artisti Corrado Belluomo, Gianmaria Pierini, Giuliana Baldoni e Simona Costa, dj set e musica con Simone Matteucci “Il Poca” e scuola di musica JMS, i cantanti Selene Capitanucci e Muriel mamusi, coreografie della School of dancing di Francesca Primavera. Aperitivo bollicine con Santero in edizione limitata serie La Pupazza.

L'iniziativa è patrocinata dai Comuni di Assisi, Perugia e Corciano.