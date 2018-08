Miss Italia 2018, in piazza IV Novembre va in scena la bellezza: sarà eletta la reginetta dell'Umbria

Si terrà domani Mercoledì 29 Agosto, con inizio previsto per le 21.30, nello splendido scenario della scalinata di Palazzo dei Priori in Piazza IV Novembre a Perugia, la Finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia 2018 per la regione Umbria, grazie al patrocinio del Comune di Perugia.

Alla manifestazione, organizzata dalla Delta Events - da quest'anno nuova agenzia esclusivista del Concorso Miss Italia per la regione Umbria – con l’ausilio dei promoter Loris Gismondi e Gino Caimmi, parteciperanno trenta finaliste regionali, selezionate nei precedenti eventi del Concorso che quest’anno si sono svolti ad Assisi –Acquasparta - Gualdo Tadino e Bettona, che si contenderanno il prestigioso titolo di Miss Umbria 2018 e con esso i due storici titoli satelliti di Miss Cinema Umbria 2018 e Miss Eleganza Umbria 2018.

I tre titoli regionali che verranno assegnati domani sera a Perugia consentiranno alle rispettive vincitrici di accedere alla Prefinali Nazionali di Miss Italia 2018, che si terranno a Jesolo dal 3 all’7 settembre, dove arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia – otto in rappresentanza dell’Umbria - ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano, dal 8 al 17 settembre, negli studi di Infront, che insieme alla Miren della patron del Concorso Patrizia Mirigliani, gestirà la produzione.

Due le prime serate televisive, in onda in prima serata il 16 e il 17 settembre, entrambe su La7, presentate da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Per il titolo di Miss Umbria 2018, come da Regolamento nazionale, saranno in gara anche le cinque miss che hanno vinto in precedenza un titolo regionale e che quindi hanno già assicurato il pass per le Prefinali nazionali in rappresentanza dell’Umbria : Benedetta Pettinari ( Miss Miluna Umbria 2018 ), Sara Innocentini ( Miss Sport Umbria 2018 ), Agnese Caldarelli ( Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2018 ), Gaia Gattavecchi ( Miss Equilibra Umbria 2018 ) e Giorgia Gregori ( Miss Sorriso Umbria 2018 ); nel caso in cui il titolo di Miss Umbria 2018 fosse vinto da una delle cinque Prefinaliste, il titolo regionale vinto in precedenza verrà riassegnato alla prima delle seguenti della classifica di Miss Umbria 2018 non già detentrice di un altro titolo regionale.

Le miss, provenienti da varie località dell'Umbria, oltre ad effettuare la classica sfilata in body verde istituzionale per le votazioni, presenteranno tre momenti moda dedicati all'abbigliamento casual, alla moda mare ed ai gioielli Miluna. Presenterà l'evento Margherita Praticò, per la regia di Mario Gori, già consulente artistico del Festival di Sanremo, mentre il trucco sarà curato dall’Accademia del Make Up di Perugia. Madrine della serata saranno tre ex Miss Umbria : Rebecca Antonini (2013), Sofia Pompei (2016) e la reginetta in carica Monica Bertolucci (2017) che passerà la fascia e la corona alla neo eletta Miss Umbria 2018.