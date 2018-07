Miss Italia 2018, le nostre bellezze in passerella per le selezioni in Umbria: tutte le premiate

Si è svolta ieri sera a Santa Maria degli Angeli di Assisi, all’interno della festa del “Ponte Rosso”, la prima tappa delle selezioni umbre del 79° concorso Miss Italia, con l’assegnazione del titolo di Miss Miluna Assisi 2018.



La selezione, organizzata dalla Delta Events - da quest’anno agenzia esclusivista del concorso per la regione Umbria –, in collaborazione con i promoter locali Loris Gismondo e Gino Caimmi e con l’Associazione Ponte Rosso, ha visto sfilare in passerella 20 concorrenti, in tre diversi quadri moda, dirette dal regista Mario Gori e presentate dalla bella e brava Margherita Praticò, che è anche l’agente regionale del concorso: in abito da sera, in tubino con i gioielli Miluna, con i costumi d in una divertente coreografia “marinara” sulle canzoni di Raffaella Carrà. Oltre, ovviamente, al consueto passaggio davanti alla giuria con il tradizionale body da gara, dove sedevano tra gli altri, Carla Barrucci, modella di origine assisane che vive e lavora a New York, Bruno Brunori, chef internazionale, Riccardo Gubbiani, organizzatore di eventi moda, Marta Barbabietola, Miss Miluna Umbria 2016, Anastasia Ovchar, Miss Alpitour Umbria 2017, Dino Cardinali, storico agente di Miss Italia Umbria dal 1970 al 2003 .

Questa la classifica finale per quanto riguarda i primi sei posti che garantiscono alle vincitrici l’accesso alle finali regionali di Miss Italia 2018 in Umbria:



Prima classificata, Miss Miluna Assisi 2018 è Sara Innocentini, 18 anni, residente a San Sepolcro. Capelli castani, occhi marroni, alta 175 cm. Studentessa al Liceo Scienze Umane, dall’età di 12 anni pratica Teatro, Canto e Musical. Sogna di diventare una brava psicologa e di arrivare fino in fondo a Miss Italia.



Seconda classificata, Miss Rocchetta Bellezza, Elisa Fiori, 20enne di Perugia, capelli castani, occhi azzurri, alta 177 cm. Studentessa in Biotecnologie, è una sportiva.



Terze classificate “ ex aequo”, con i titoli di Miss Love’s Nature, Giorgia Iucci ( 20enne di Norcia, capelli castani, occhi marroni, alta 165 cm. Lavora come segretaria, i suoi hobbies sono la Scherma e l’Atletica ) e Eleonora Vescovi (18enne di Torgiano, capelli biondi, occhi marroni, alta 172 cm. Studentessa con l’hobbie della Danza).



Quarta classificata Asia Pascucci, 19enne di Terni. Capelli biondo ramati, occhi azzurri, alta 172 cm. Studentessa con l’hobbie dei Videogiochi.



Quinte classificate “ ex aequo”, con i titoli di Miss Interflora, Daylanis Leliebre Sanchez ( 28enne nata a Santiago de Cuba e residente a Spoleto, capelli neri, occhi neri, alta 172 cm. Lavora come barista, il suo hobbie è lo Shopping ) e Giada Ascani (19enne di Assisi, capelli castani, occhi marroni, alta 172 cm. E’ in attesa di occupazione, con l’hobbie della Danza).

Sesta classificata Angelica Giois Melone, 22enne nata a Colonia e residente a Narni. Capelli biondi, occhi marroni, alta 167 cm. Ha studiato all’Istituto Alberghiero ed è una fan di Federica Nargi.

Prossime selezioni già in calendario : 20 luglio ad Acquasparta e 2 Agosto a Gualdo Tadino, alle quali se ne aggiungeranno prossimamente delle altre.

E’ possibile partecipare gratuitamente al Concorso Miss Italia 2018 iscrivendosi on line sul sito internet www.missitalia.it scegliendo l’Umbria quale regione di partecipazione.