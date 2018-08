Miss Italia 2018, la bellissima Agnese si aggiudica la fascia: una perugina alle prefinali di Jesolo

Seconda Finale regionale a Gualdo Tadino del 79° concorso nazionale Miss Italia per la regione Umbria. In una gremitissima Piazza Mazzini è stata eletta la 18°enne studentessa di Perugia Agnese Caldarelli che si è aggiudicata il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2018, che le consentirà di partecipare, in rappresentanza della Regione Umbria, alle prefinali nazionali di Jesolo.



L'evento è in programma a dal 3 all’8 settembre, dove giungeranno 200 candidate elette nelle regioni; il numero delle candidate sarà ridotto gradualmente fino all’individuazione delle 30 ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Italia 2018.



L'appuntamento è domenica 16 settembre in diretta dagli studi televisivi di Milano della Infront Italy, la prestigiosa società di sport marketing che da quest’anno gestirà la produzione, in collaborazione con la Miren della patron del Concorso Patrizia Mirigliani, delle due prime serate in onda il 13 e il 16 Settembre su La7 condotte, per il terzo anno di seguito, da Francesco Facchinetti.



Alla Finale regionale di Gualdo Tadino hanno gareggiato venti concorrenti provenienti da varie località dell’Umbria, presentate da Margherita Praticò,nuovo Agente regionale del Concorso- già volto noto di Mediaset ed ex modella internazionale- e dirette dal regista Mario Gori ; le miss si sono esibite in tre differenti momenti moda: in abito da sera, in costume da bagno e con il tradizionale body da gara.



Gradite ospiti le prime due prefinaliste nazionali 2018 dell’Umbria Benedetta Pettinari e Sara Innocentini, elette lo scorso 20 luglio in occasione della prima Finale regionale di Acquasparta. La manifestazione è stata organizzata dalla Delta Events, nuova agenzia esclusivista da quest’anno del Concorso Miss Italia per la Regione Umbria, e promossa dalla Rocchetta con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.