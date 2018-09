Miss Italia 2018, la bellissima Lucrezia porta l'Umbria alla finale nazionale: come votarla

Ultimo atto. Oggi, Lunedì 17 settembre, in diretta su La7 a partire dalle ore 21.10, andrà in onda la finalissima del 79’ concorso nazionale Miss Italia, presentato da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, organizzato dalla Miren di Patrizia Mirigliani e prodotto da Infront.

Trentatre le ragazze in gara e, tra di loro, una rappresentante dell’Umbria : Lucrezia Perelli, in gara con il numero 06, studentessa universitaria a Perugia dove lo scorso 29 agosto, nel fantastico scenario di Piazza IV Novembre, ha vinto il titolo di Miss Cinema Umbria 2018 che le ha spalancato le porte delle Prefinali nazionali del concorso Miss Italia 2018; giunta a Jesolo, Lucrezia ha prima superato il primo turno eliminatorio, entrando nel dream team delle “ 60 più belle d’Italia “ insieme ad altre due rappresentanti dell’Umbria :Benedetta Pettinari ( Miss Miluna Umbria 2018 ) e Giorgia Gregori ( Miss Sorriso Umbria 2018, e poi il secondo turno che l’ha classificata alla Finalissima nazionale.

Molto importante per la vittoria finale sarà come sempre il televoto e per questo ogni anno si mobilitano testate giornalistiche, comuni e intere città per “adottare” le proprie rappresentanti e spingerle al successo.

Come funziona il televoto

Sarà possibile esprimere il proprio voto a partire dalle ore 21:10.



DA TELEFONO FISSO: 89.41.00

VIA SMS: 47.70.471

Per votare la rappresentante umbra Lucrezia Perelli bisognerà quindi digitare/scrivere il suo numero di gara : 0. Da ogni utenza telefonica è possibile votare al massimo 5 volte a sessione.



Le selezioni, dopo la presentazione di tutte le Miss, prevedono le seguenti fasi:

- passaggio da 33 a 15 miss

- da 15 a 10

- da 10 a 5

- da 5 a 3

- da 3 a 2

- da 2 alla vincitrice



In tutte le fasi, tranne che in quella del passaggio da 10 a 5 miss, voteranno sia il pubblico da casa che la giuria in studio. Nella selezione che riduce il numero a cinque miss voteranno soltanto i giurati, con espressione palese delle loro preferenze.

Ricordiamo il profilo della concorrente che rappresenta l’Umbria:

LUCREZIA PERELLI N. 06

19 anni , studentessa universitaria al secondo anno di Economia a Perugia, lavora come modella. Ballerina di danza classica, è impegnata in varie discipline sportive: dall’equitazione americana al pattinaggio artistico a rotelle, anche a livello agonistico. Ama tutti gli sport estremi.