La Misericordia Magione chiude in bellezza il Natale e aspetta di festeggiare il trentennale della fondazione con le "consorelle" umbre

Come da tradizione la Misericordia di Magione chiude le festività natalizie con una giornata di festa a cui ha partecipato anche il primo cittadino, Giacomo Chiodini.



Quest’anno le Misericordie festeggeranno il trentennale della fondazione. Un importante ricorrenza che vedrà la presenza di tante "consorelle" dal 10 al 12 luglio riunirsi per le celebrazioni che verranno proposte.

La nascita della Misericordia di Magione fu infatti formalmente ufficializzata l’11 luglio 1990, con atto notarile alla presenza dei primi 10 soci: Fabrizio Alunni, Sergio Brozzi, Sante Cacchiata, Oscar Carlani, Simone Della Massa, Marcello Dispensa, Silvano Egisti, Giampaolo Ragni, Alfredo Soldati e Fernando Sorci. Fu così fondata la prima Misericordia in Umbria.



Tra i servizi svolti, passati dai 200 servizi sanitari effettuati negli anni 1991-92, agli oltre 3.000 degli ultimi anni: trasporto disabili, trasporto per ricoveri ordinari e d’urgenza, trasporto plasma, servizi di Protezione civile in occasioni di pubbliche calamità e servizi di pronto Soccorso.