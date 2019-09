Miracle Tunes incontrano i fan al Centro Commerciale Collestrada

Un fine estate esplosivo al centro commerciale Collestrada con l'attesissimo arrivo delle Miracle Tunes, le 3 eroine della serie TV amata da tutti i bambini, che combattono il male grazie al potere della musica e del ballo. Dopo il grande successo degli ultimi mesi, l’appuntamento è fissato per domenica 15 settembre dalle 17.00 con un imperdibile spettacolo live a cui seguirà incontro e foto con i fan.

Miracle Tunes, adattamento europeo dell’omonima serie TV giapponese, è diventato fenomeno pop anche in Italia sin dal suo debutto sui canali Boing e Cartoonito, confermato successivamente dal passaggio a Italia1.

Le paladine della Dea della Musica, eroine dell’energia positiva, regaleranno grandi emozioni a tutti i piccoli ospiti del centro commerciale.

Le soprese a Collestrada non finiscono qui. E' partito e sta riscuotendo successo già dalle prime battute il grande concorso "Gratta e sogna" proposto da Centro Commerciale che mette in palio fanttastici premi per tutti coloro che faranno acquisti al centro fino al 6 ottobre 2019.