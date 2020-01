'Minimetro in musica' a Perugia per celebrare il patrono San Costanzo

Perugia si prepara a celebrare il uso patrono e il 29 gennaio la città di vestirà a festa per rendere omaggio a San Costanzo. Una festa che coinvolgerà ogni parte della città e 'viaggerà' anche in Minimetro sulle note del Carin & Sam duo, pronti a esibirsi dalle ore 10.30 alle 12 presso le stazioni Pian di Massiano e Pincetto così come il chitarrista Dario Sera e Giuseppe Donadio, docenti della perugina Accademia Mastrini i cui allievi si esibiranno a loro volta in un 'concerto per piccole mani'. Un modo originale e poetico, magari dopo una colazione a base di torcolo (qui la ricetta per preparare il dolce del patrono), per dare il via alle celebrazioni che dalle ore 12 si sposteranno nel centro storico.