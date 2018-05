La moda sale in minimetrò: i modelli e le modelle sulle navette e poi gran finale al pincetto

Per la seconda volta dal giorno della sua inaugurazione il Minimetrò apre le porte ad un evento unico che miscela architettura, design, moda, storia e bellezza. Domenica 3 giugno, dalle 18.30, presso il terminal di pian di Massiano andrà in scena “Fashion mover, la moda va in Minimetrò”, la seconda sfilata di urban style realizzata da Premium City in collaborazione con Linda Boranga.

L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa al terminal del Minimetrò in piazzale Umbria Jazz. La sfilata partirà dalla stazione di Fontivegge, dove sarà ubicato il backstage; da lì modelle e modelli (18 in totale) saliranno sulle carrozze del Minimetrò per scendere poi presso il terminal di pian di Massiano dove si terrà la passerella vera e propria. Il coordinamento affidato a Laura Cartocci, mentre presenterà la serata Annalisa Taddei con musiche del dj Rastelli. 15 le realtà rigorosamente perugine che hanno aderito all’iniziative.

Per l’assessore Cristiana Casaioli l’evento rappresenta in qualche modo le due anime del suo assessorato, in quanto coniuga mobilità (Minimetrò) con il commercio (sfilata di moda). L’assessore ha posto l’accento sul grande successo ottenuto la scorsa edizione dall’iniziativa risultata perfetta grazie all’impeccabile organizzazione dello staff. Nello spirito “la moda va in minimetrò” rappresenta un modo diverso per vivere la città valorizzando uno dei sistemi di mobilità alternativa che Perugia si vanta di avere, ossia il minimetrò. Nel contempo l’evento rappresenta un’occasione utile per stimolare il commercio e valorizzare, oltre al mezzo di trasporto, anche un luogo molto piacevole come è il terminal di pian di Massiano, con i suoi negozi e luoghi di ritrovo.

"L’iniziativa – ha concluso l’assessore – rappresenta, in sostanza, per le sue caratteristiche il modo di pensare che ha animato finora l’azione dell’Amministrazione comunale: ossia creare eventi aggregativi valorizzando i luoghi della città in modo creativo ed innovativo".

Gli organizzatori Sereni e Mariani hanno sottolineato come la location prescelta per l’evento sia unica nel suo genere, visto che il backstage sarà posto alla distanza di un chilometro dal red carpet. Un’autentica sfida che è nata per caso ma che sta diventando ormai un appuntamento fisso.