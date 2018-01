I poeti dell’Accademia del Dónca e il loro volume di poesie ispirate al "Minimetrò..che passion!"

Il Minimetro ispira musica e poesia. Era il 2009 quando, con numerosi poeti dell’Accademia del Dónca, pensammo di proporre alla città una serie di scritture sul Minimetro. L’allora ad Nello Spinelli accolse con entusiasmo la proposta. Ne nacque (foto in pagina) il volumetto “Minimetro che passion!” (per i tipi di Morlacchi editore), poi divenuto un must di peruginità. La copertina venne curata dal pittore perugino Francesco Quintaliani.

Vi collaborarono gli autori: Carlo Arcelli, Fausta Bennati, Giampiero Calzoni, Gabriella Caponi, Pompeo Checcarelli, Nello Cicuti, Marcello Coli, Lilia Foglietta Giovanoni, Graziella Giugliarelli, Nuvoletta Giugliarelli, Gino Goti, Paola Macellari, Diego Mencaroni, Gian Paolo Migliarini, Rita Paglioni, Francesco Patiti, Paolo Perotti (uno dei miei tanti eteronimi), Pippo (pseudonimo di Walter Pilini), Mauro Pispola, Maria Luisa Ranieri, Giuliano Raschi, Roco (Giovanni Toccaceli), Tosello Silvestri, Alberto Stafficci, Marinella Temperoni, Rosanna Tiriduzzi, Stefano Vicarelli, Alessandro Vinti, Gian Franco Zampetti.

Alcune poesie ebbero una eco così forte da diventare slogan, come il celebre “Gim ch’è bulo”, tratto da “Baracconi tutto l’anno” di Diego Mencaroni e citato nella canzone “La Silvana al Minimetro”, che il cantautore Roco ha dedicato al “trabìqquolo”. Altrettanto successo ebbe la definizione di Brucomela, ormai comunemente accreditata.

Ora ci giunge notizia di una canzone, ironica e giocosa, scritta in argomento da Ricc Frost con l’Orchestrina Tirabusson. Ne daremo a breve il link per il godimento di tanti perugini: quelli che amano il Brucomela e quelli… che lo detestano.