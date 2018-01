Il minimetrò festeggia dieci anni: biglietto gratis, aperitivi e Giacobbo che intervista Romizi

Viaggi gratis, aperitivi, musica e ospiti speciali per festeggiare i dieci anni del Minimetrò di Perugia. Il 29 gennaio festa grande a Perugia per il decennale del “brucomela”, con il conduttore di Voyager di Rai 2 Roberto Giacobbo che intervista il sindaco Andrea Romizi.

Andiamo con ordine, prima i biglietti gratis. La Minimetrò spa comunica che, in occasione dei dieci anni di attività, il 29 gennaio 2018 il servizio di trasporto minimetrò sarà gratuito. Sarà possibile selezionare, dal menù delle biglietterie automatiche, il “biglietto gratuito” valido solo il 29.01.2018 solo su minimetrò. Per la stessa giornata sono previsti aperitivi, degustazioni, musica e spettacoli. Quel giorno, che coincide con la festività di San Costanzo patrono della città di Perugia, l’orario di esercizio del minimetrò sarà quello dei giorni festivi (9-20.45 ultima corsa).

La festa per i dieci anni del minimetrò. Ecco il programma per il 29 gennaio. Partenza a mezzogiorno con i festeggiamenti per San Costanzo con il torcolo gratis lungo Corso Vannucci. Dalle 12.30 alle 13.30 aperitivo a Pian di Massiano e al Pincetto con degustazione di tartine con patè di tinca offerta dalla cooperativa pescatori del Trasimeno e vini Pucciarella.



Dalle 15 alle 16 a Pian di Massiano il concerto dei Four Seasons e della banda musicale Città di Marsciano. Dalle 15 alle 17 musica ed esibizioni in tutte le stazioni del minimetrò.



L’intervista - Dalle 16.30 alle 17.30 il Galà a Pian di Massiano con la partecipazione di Roberto Giacobbo, conduttore di Voyager, che intervisterà il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, gli assessori Severini e Casaioli e l’amministratore unico di Minimetrò spa, Sandro Angelo Paiano.