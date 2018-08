Paciano, mille & una Umbria 2018: pranzo itinerante tra musica, arte e artigianato

Artigianato, gastronomia, folklore, ed esposizioni organizzata dalla locale e rinnovata proloco del paese. Atmosfere magiche in una suggestiva cornice fin dal mattino si alterneranno per i vicoli , portali e cortili dell’antico borgo , con a seguire un “Pranzo ItinerArte” così battezzato per l’unione tra cibo itinerante ed arte itinerante; un cammino vero e proprio a tappe tra sapori del territorio apparecchiati tra i vicoli e vari e variopinti appuntamenti con le Arti scelte per questa edizione; spettacoli ed incontri, note e magie musicali di artisti di strada, intrattenimento per bambini, miniclub, espositori, performances di scultori e di infioratori.

Gli appuntamenti previsti nel programma, essendo dislocati quindi in vari punti del paese, potranno permettere agli spettatori partecipanti di poter scegliere in totale libertà cosa vedere e gustare tra vicoli, piazzette ed il palco centrale di Piazza della Repubblica, con la possibilità di scegliere un proprio suggestivo ed accattivante itinerario pieno di iniziative oltre confine con l’artigianato e i mercatini per hobbisti e bambini dislocati in varie zone a completamento di un itinerario domenicale fra gastronomia musica ed Arti di grande impatto in una suggestiva cornice quale quella di uno dei più bei borghi dell’Umbria e forse d’Italia.