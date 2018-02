Il viaggio a Milano si trasforma in una serata incredibile: show davanti a duemila persone

Michele Zanardi è un entertainer e artista perugino, vocalist per house music, commerical music, latin e reggaeton. Ma è anche uomo di spettacolo, apprezzato in veste di presentatore di eventi di moda, di rassegne canore, concerti, kermesse in bilico tra cultura, spettacolo e socialità.

Nei giorni scorsi ha ottenuto un riconoscimento della sua valentia in quel di Milano. Michele si è trovato in trasferta nella città della Madonnina, per salutare un amico dj resident di un noto locale, il Polaris, a Cerrate di Brianza. Il titolare del locale, conoscendo il talento del perugino, vocalist e intrattenitore, gli ha chiesto di prestare la voce all’apertura della serata, in cui era guest star Cristian Marchi.

Il nostro Michele deve aver fatto breccia nel gusto dei numerosi clienti, dato che lo stesso Cristian Marchi gli ha chiesto espressamente di fargli da vocalist durante la sua esibizione. Michele si è compiaciuto di tanta considerazione ed ha pure accettato di condurre la serata di fronte duemila persone È la prima volta che un perugino vocalist ottiene un consenso così ampio in un contesto di vaglia. Ci piace perciò segnalarlo ai nostri lettori, oltre che all’attenzione di pubblico ed esperti di settore.