La quarta Mezzanotte Bianca della musica d'arte apre la Sagra Musicale Umbra 2018. Tutti i dettagli

Sarà la q uarta Mezzanotte Bianca della Musica d'Arte, giovedì 13 settembre a Perugia, l'evento inaugurale della 73^ Sagra Musicale Umbra , in programma nel capoluogo e in altre 5 città dell'Umbria fino a sabato 22 settembre. A partire dalle 17 - con l'inaugurazione presso il Museo Civico di Palazzo della Penna della mostra fotografica “Camera sacra” di Adriano Scognamillo, dedicata ad immagini storiche della Sagra Musicale Umbra – la Mezzanotte Bianca offrirà esibizioni di cori e bande in tutto il centro cittadino . Fino al gran finale delle 23, sulla scalinata della Cattedrale di San Lorenzo, dove confluiranno anche i cori che si sono esibiti precedentemente: il programma prevede la lettura pubblica di alcuni brani scelti dagli scritti di Aldo Capitini - personaggio simbolicamente rappresentativo dell'intera giornata, di cui ricorre quest'anno il 50° anniversario della morte - tra cui una sua lettera inedita indirizzata all'allora direttore della Sagra Musicale Umbra e del Teatro alla Scala di Milano, Francesco Siciliani, in cui chiedeva aiuto per trovare qualcuno che traducesse in italiano la popolare canzone We shall overcome . Inno pacifista che, a seguire, verrà eseguito insieme al Va' Pensiero di Verdi e all' Inno alla Gioia di Beethoven.

Venerdì il concerto inaugurale nella Basilica di San Pietro a Perugia con l St. Jacob’s Chamber Choir e l’Orchestra da Camera di Perugia diretti da Gary Graden